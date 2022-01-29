據《每日郵報》報導，一度有滅絕危機的藍鯨，近年來復育有成，數量正恢復中。這也讓澳洲專家近年連連捕獲海底霸主虎鯨捕殺成年藍鯨的鏡頭，為「史上最大的狩獵」事件留下珍貴的影片。先是2019年，1頭虎鯨捕食成年藍鯨；2021年，澳洲西海岸又再度發現虎鯨獵殺捉1頭成年藍鯨。

報導引述西澳大利亞鯨類動物研究中心(CETREC)專家說法，表示在進行年度研究時於布雷默灣一帶發現14隻虎鯨圍剿1隻成年藍鯨。這場獵殺秀是由雌性虎鯨帶頭找到獵物，並發動攻擊下完成。2週後，又有一隻藍鯨遭到一群虎鯨「挾持」並殺死。

專家指出，虎鯨是地表有史以來最大的哺乳動物。成年藍鯨體長介於60到70英尺之間(約18.28公尺到21.33公尺)；相較之下，虎鯨體型更勝一籌，最大可到110英尺(約33.52公尺)，是海豚科中最大的成員。

虎鯨不僅是最知名的海洋哺乳動物，擁有獨特黑白相間的身體；牠們非常聰明，能像狼在捕獵時一樣，協調、 分工彼此任務。

CETREC的觀察與本月發表於《海洋哺乳動物科學》期刊上的論文不謀而合。論文作者之一的皮特曼(Robert L. Pitman)指出，虎鯨的確喜歡騷擾、攻擊藍鯨；但是殺死健康的成年藍鯨則是第一次聽聞，而這也是這個星球最大宗的捕食事件，最大的頂級掠食者獵殺最大的獵物。

他表示，「由於現在沒有恐龍了，對生物學家與動物學家來說，這相當了不起。虎鯨的壽命與人類相同甚至更長，這意味著牠們數十年學習在狩獵中合作。當你做為團體的一份子，一起練習時，可以學到很多工作知識」。

虎鯨是海中的頂級掠食者，包括座頭鯨與灰鯨都是牠的獵物。當獵殺比自己體型還大的獵物時，虎鯨會輪流以每小時35英里的速度撞擊對手，咬住對方身體並堵住其氣孔，直到其溺死。

由於藍鯨為目前已知最大的物種，過去學界並不清楚虎鯨是否會捕殺藍鯨。根據世界自然基金會的說法，在北極以外的海洋都藍鯨的身影。牠們重達兩百噸，這數字約為33頭大象的總和。

由於1990年代的商業濫捕，藍鯨一頓瀕危；不過，最近加州與南極洲數量卻顯示，藍鯨可能復育有望。皮特曼就認為，虎鯨獵食藍鯨就是一個正向的指標，這代表有更多的藍鯨進入該地區，而區域的物種正復甦。

不過，在西北太平洋，人們確認為虎鯨攻擊灰鯨恐阻礙物種的復育。CETREC指出，新公布的研究與我們觀察相符合，即有必要加強了解虎鯨，以更精準的釐清其對澳洲海域生態系統的影響」。

事實上，2020年南非開普敦海域的福爾摩斯灣，常見的大白鯊突然集體失蹤。根據先前的研究，科學家發現如果鯊魚被虎鯨攻擊，就會離開原有棲息地達1年之久。或許，這可以解釋為何大白鯊失蹤，以及虎鯨對生態的影響。