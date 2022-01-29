外交部美女發言人歐江安今天舉辦婚禮，不僅有總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮見證，歐盟、澳洲、奧地利、加拿大、法國等多國駐台代表與官員也親自到場分享新人的喜悅，堪稱是最國際化的婚禮。

歐江安的先生潘國隆為台大電機系教授，畢業於美國普林斯頓大學機械與航太工程系博士。兩人相識於2019年，但並未有熱烈互動。

外交部發言人歐江安與丈夫潘國隆今天舉辦婚禮。（圖／歐江安提供）

2020年普林斯頓大學在台灣舉辦活動，歐江安以貴賓身分參加，活動結束後離開會場聽到身後有人叫她的名字，歐江安一個回眸，就此融化潘國隆的心，從此展開熱烈追求，並於去年7月登記結婚。兩人本來去年夏天就要舉辦婚禮，但是因為疫情的因素，已經三度延後。

歐江安與潘國隆都熱愛打網球，婚紗照也選在網球場並持網球拍拍攝，相當具有創意。今天的婚禮也請到台大網球社師生在新人進場時，以網球拍搭橋祝福。兩人在交往期間，最常在台大校園約會，也時常被學生碰到，現在外交部發言人又多了一個「師母」的頭銜。

外交部發言人歐江安與丈夫潘國隆今天舉辦婚禮。（圖／歐江安提供）