自從美國聯準會（FED），宣布升息之後，美股四大指數就相當的不平靜，直接影響台股近期走勢，素有「台股恐慌指數」之稱的台指VIX也急速狂飆，自1月17日台股高點反轉向下以來，短短六個交易日急升41%。

不安的情緒擴散開來，25日外資賣超來到473億元，是史上第八大賣超。外資大幅度的賣超，降低投資人抱股過年的意願。與其在長假前求短期又高風險的利潤，還不如把眼光放在年後，具有價值的股票上，2022年有些題材是值得留意的？筆者認為以下4大題材在年後將不會缺席：

1.電動車與汽車相關零組件：電動車電池依舊是帶領電動車類股發動時的領頭羊。電池是電動車心臟，強化電池效能，鞏固電池最重要原料鋰礦的供給，成為國際車廠廝殺的主戰場，據外媒統計，大陸鋰金屬價格近一年飆漲近427%，帶動新能源商機蓬勃發展。

2.元宇宙與NFT：由宏達電帶頭吹起的元宇宙風潮，逐漸向外擴張，目前已吹到遊戲股，NFT相關概念股大漲噴發，相信今年在元宇宙新消息的簇擁下，相關元宇宙個股會呈現輪漲狀態。

3.5G低軌衛星：SpaceX計劃在2025年中期之前在三個軌道上部署接近12000顆衛星。目前已發射衛星總數（2021年9月14日）：1791；脫離軌道衛星數（2021年6月16日）：76；目前在軌衛星數（2021年9月14日）：1715。由以上數據可得知，目前發射進度大幅落後，低軌衛星未來的商機才剛開始萌芽而已。

4.高殖利率配息股：投資人可事先鎖定高殖利率的股票，等待年後若是大盤震盪，即可逢低買進佈局。

今年美FED在結束購債，3月將進一步升息，資金面較這兩年不為寬鬆，但在台灣預估今年仍保持總體經濟中高度成長下，以基本面與技術面共同衡量與評估，大盤將有機會向上推高。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。