賀歲檔周五（28日）正式開打，前2名都由台片包辦，「情歌小王子」周興哲電影處女作《我吃了那男孩一整年的早餐》氣勢如虹，從早場起就開出亮眼成績，首日便以600萬奪下賀歲票房冠軍，玄奇武俠電影《素還真》則以400萬居次。

男女主角周興哲、李沐因日前出席的活動爆出確診足跡，雖然PCR結果為陰性，仍做好榜樣在家中自主管理，無法一同加入「早餐幫」映後QA行列，親自現身與影迷見面，但2人都緊盯著網路上的回饋，看到很多觀眾被劇情感動得又哭又笑，非常開心。導演杜政哲昨率領大鶴及劉品言帶著周興哲的立牌在西區各大戲院穿梭，而宋柏緯與何思靜、葛丞則帶著李沐的人型立牌在東區和影迷同樂。

導演還不時和周興哲連線，讓影迷聽到他的聲音，寵粉的周興哲也是好康大放送，不但單獨和幸運粉絲通話，還清唱主題曲〈想知道你在想什麼〉，讓眾人大飽耳福。而李沐也特別在自己與宋柏緯包場和現場連線，她感動謝謝好友們的力挺，現場氣氛溫馨歡樂。