不少民眾都有到醫院健檢的經驗，就有一名網友在醫院檢查時，看見天花板垂吊的3條管線，詢問醫師卻不得答覆，讓他心生恐懼，所以上網求助網友解答，希望能知道到底有什麼功用。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己到醫院做檢查，依護理師要求脫掉衣服躺在床上，注意到天花板上這三支垂吊下來的管路，「看起來很像電鑽，使我心生畏懼」，而近來診間的醫師也只笑著說「你猜呀」，讓他更為緊張，好奇三條管路的功用是什麼。

有民眾到醫院檢查時，看見不明管線因此心生畏懼。（圖／翻攝PTT）

貼文一出引起許多網友惡搞回覆，「92加滿啦」、「92、95、9也太好笑了」、「自助洗車」、「一支泡沫、一支高壓水槍、一支吹乾用」、「那個不是連接母體用的嗎？」、「雪碧、芬達、可樂」、「奪魂鋸有演過，不要怕」、「插嘴巴、尿道、肛門」。

也有內行網友回文指出，這其實輸送氣體的管線，「綠：氧氣/黃：空氣/黑：真空使用，就是插流量計上去再接管路，這種跟病房牆壁上的不一樣，這種接頭我們叫quick-connect，少了牆壁上最外圈的固定座，通常都是醫療行為暫時使用而已」、「不管是牆上還是這個都有快速接頭，差別只是有沒有固定在牆壁，這種的方便移動拉來拉去」。