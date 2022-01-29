嬰兒座椅在「機車」上，這1幕讓網友嚇壞！有民眾目擊1名父親在機車後座放上嬰兒座椅，載著小嬰兒上路，並用背部緊緊將嬰兒擠在座位內，這1幕讓網友痛批太危險；照片曝光後，嬰兒的父母則出面解釋當天因家中轎車不在，才會第1次用機車載嬰兒，對於做出錯誤行為相當自責。

1名網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片爆料，圖片中是1名父親在機車坐墊加裝「嬰兒座椅」，讓小嬰兒坐在該座椅上騎上路，該父親用背部將嬰兒夾在座椅裡，原PO看見嬰兒能活動的空間很狹小，笑說「別以為他還小不會說話，就不會說太擠喔」，其他網友則說相當危險。

照片曝光後，嬰兒的父母則出面解釋當天因家中轎車不在，才會第1次用機車載嬰兒，對於做出錯誤行為相當自責。

其他網友看到照片紛紛怒罵太離譜，批「寶寶看起來好小，這樣好危險」、「突然煞車孩子就飛出去了」、「完全就是拿小孩生命在開玩笑；而該父親則現身在貼文留言處解釋當時時速僅20至30，背部緊貼兒子就是防止亂晃，最後直接在同社團發文自稱「白痴天兵爸」，說平時都是開車接送，當天是第1次騎車接送。

而嬰兒的母親也留言解釋當天因為家中轎車拿去用，父親沒辦法才會選擇用機車，並道歉做了錯誤示範；嬰兒的父母接連出面道歉後，網友也紛紛稱讚態度很好，「覺得爸爸心態很好，讚」、「照顧寶寶真的不能有萬一，但爸爸已經有檢討，給爸爸加油」。