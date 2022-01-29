春節連續假期到來，為了提醒民眾在家及鄰里場館的防火安全，桃園市消防局第一大隊大湳分隊持續到各種場所，包括賣場、餐飲及小吃店等列管場所進行責任區訪視，更因應疫情減少接觸與轄區內營業場所接觸狀況下，與防火管理人建立LINE互動社群，讓消防資訊能即時互動緊密相連。

而由於近期國內疫情緊張，年節期間許多民眾會減少外出且加上團圓圍爐習俗，因此家庭用電與瓦斯使用頻率會更為頻繁。鑒於前幾日轄內有社區才因聞到刺鼻瓦斯味而報案，經過消防隊檢視後發現為瓦斯管線老舊破裂，所幸是虛驚一場未造成人命財物之損害，因此建議民眾多多參考內政部消防署「電器火災安全診斷表」，利用春節假期期間進行居家安全總體檢。

未來兩天隨著冷空氣南下影響，預期小年夜至大年初一北台灣氣溫會偏低，請大家多加留意家中患有心血管疾病長輩的身體狀況，在使用暖氣設備與熱水器時，務必保持室內外空氣的流通，防範一氧化碳中毒案件的發生，一同守護家人的健康。