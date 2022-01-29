男子楊鴻儒認為陳姓友人的楊姓女友經濟優渥，意圖追求，2015年間迷昏陳男，將活人塞入鐵桶後丟棄中橫山區，導致陳窒息死亡，且楊之後又以相同手法殺害因賭博有糾紛的賴姓男子，遭台中高分院判處2個死刑。而陳、賴的家屬也共同提起民事求償，台中地院年前判楊須賠2人家屬共313萬元。

判決指出，楊男因麻將賭博與賴男友糾紛，竟於2015年間假意邀約賴到台東旅遊，卻在旅途中趁機讓賴男喝下摻了安眠藥的飲食，趁賴男昏睡時將他載回家，徒手將賴男塞進早已經準備好的藍色鐵桶內，並持扳手拴緊鐵桶上方的桶箍螺帽，再要求照顧母親的外勞與他一起將鐵桶搬到車上，要求另名不知情友人協助將鐵桶載到中橫山區並推落山谷，導致賴男窒息死亡。

在陳男部分，判決指出，楊與陳結識多年，竟基於殺人意圖，佯稱要帶陳到南投訪友，之後在途中以同樣手法將安眠藥摻入陳男的飲食中，將陳男載回住處，接著以相同方式把陳男塞入預先準備好的綠色鐵桶內並拴緊桶蓋，並找來不知情友人將鐵桶丟棄在花蓮台8線公路下方山谷，導致陳窒息死亡。

法官認為，楊男不法侵害賴男、陳男致死，且犯罪手法令人髮指、實屬駭人聽聞，更害得賴男與陳男的家屬及檢警難以尋覓兩人屍首，導致賴、陳的家人子女精神承受巨大痛苦，判楊男應給付賴的3名子女共150萬元撫慰金及喪葬費13萬800元，另楊男須賠償陳男子女精神撫慰金150萬元，總計楊男須賠償313萬800元。可上訴。