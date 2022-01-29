美股今年開局暴跌，自1月12日始，道指連續6個交易日下跌，接連摜破3萬6、3萬5大關。方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）旗下ETF在2020年表現亮眼，獲得華爾街女股神的美名，然2021表現卻不如先前亮眼，今年科技股又遭遇慘烈的拋售，伍德旗下基金成空方瞄準的主要目標，今年迄今，ARK基金旗下ETF空頭的獲利高達9.99億美元，已經賺贏去年全年。

外媒報導，近幾個月美債殖利率上揚及聯準會逐漸轉向鷹派立場，伍德主要投資的科技股股價重挫，儘管美股周五出現反彈，但伍德的基金ARKK今年截至目前仍跌逾25%。

研調機構S3 Partners在報告中表示，放空伍德旗下基金的空頭今年至今賺約9.99億美元，已經比他們去年9.41億美元的總利潤高出許多；報告指，從10大空頭獲利標的排行來看，伍德旗下主要4家基金全部上榜。

ARKK自去年2月以來跌幅逾50%，歷經如此暴跌，空頭開始回補空單，在過去30天內，ARKK出現約4.9億美元的空單回補，但這也代表，針對ARKK的放空已經告一段落；該機構總經理Ihor Dusaniwsky指出，他們認為伍德旗下基金已經觸底或是靠近底部，因此開始趁勢獲利了結。