受到鋒面影響，這兩天全台有雨，不過台南一名外送員就透露，因為下雨天的關係，沒有外送員要送餐，導致當地一間麥當勞無奈之下只能將餐點一一銷毀，畫面曝光引爆網友熱議。

原PO在臉書社團《foodpanda 熊貓台南》PO出一段影片，並心痛表示，「看看下雨天多誇張！錢少沒人要送麥當勞。然後餐點只能銷毀！？」畫面中可見，一名身穿粉紅色的麥當勞員工，蹲在外送員專屬取餐的櫃子前，一一將架子上的餐點丟進大型垃圾袋，至於飲料則是放到一旁的水桶內進行銷毀。

麥當勞員工蹲在地上，將架上的餐點一一銷毀。（圖／翻攝自《foodpanda 熊貓台南》臉書社團）

畫面曝光後引起不少外送員感嘆，「好可惜喔！想全收耶」、「也太誇張了吧」、「今天去看架子一堆，沒司機」、「下雨天不加碼，誰要跑」、「只用紙袋遇水就破，是真的很難取餐」。

不過也有人直言原因出在麥當勞嚴苛的規定上，「好浪費喔！但沒辦法，麥當勞有非常嚴格的機制」、「下雨天都爆單在跑怎麼可能沒人送，是麥當勞規定外送員只能接一單，不准夾單、疊單，導致爆單沒人要接他們的單，才會有這種事發生」、「下雨天單多人少，麥當勞不能疊單，只能一單一單接…自然沒人想送了」、「不是不喜歡送，而是都要等很久，而且不能疊單夾單，只能棄單了」。