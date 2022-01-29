由於烏克蘭邊境情勢緊張，美國忙於因應俄羅斯威脅，專家擔心，中國大陸可能趁俄羅斯實際入侵烏克蘭、西方世界分身乏術之際對台用兵；不過也有專家認為，北京有意觀察西方國家對俄羅斯軍事行動的反應，並評估相關手段對自身的影響等，應不會在此時進攻台灣。

《國防新聞》（Defense News）29日報導，雖然全球關注集結於烏克蘭邊境的俄羅斯10萬大軍，但包括中東、台灣海峽，朝鮮半島等其他區域，也正面臨一系列需要美國提高警戒的危機，如美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）副總裁勒瑟（Ian Lesser）便表示，下週中國大陸和台灣「可能有事發生」，認為北京政府可能選在此時攻擊台灣。

不過退役美國陸軍中將、曾擔任駐北京武官的前國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）署長胡可成（Charles Hooper）認為，烏克蘭和台灣同時面臨攻擊的可能性不大，因為北京正「非常仔細地關注當前局勢」，觀察其他國家的反應、吸取教訓，並將其納入自己的戰略中，不會急著與俄羅斯同步發起軍事行動。

美國政治風險顧問機構「歐亞集團」（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）則表示，就算美國最後決定不派兵協防烏克蘭，北京政府也不會將此視為對武力統一台灣「開綠燈」，因為美國近期已透過AUKUS聯盟、「四方安全對話」（Quad）、加強與台灣外交聯繫、西太平洋區域軍事演習等手段，對中國大陸表明紅線所在；且北京正觀察西方國家的合作程度，特別是對大規模經濟制裁的態度，因為這將是其未來發起軍事行動時面臨的主要威脅之一。