據生命線統計，去年5月首度面對新冠肺炎傳染疾病三級警戒，較去年同期增加約23％，每位協談志工服務量平均提升2.1人，而去年來電量約有近1／2來電內容曾經提及疫情相關的困擾。

生命線表示，疫情下的農曆春節期間特別容易感到心理壓力的幾種狀態，稱為『心理健康易感狀態』；提醒若家人與自己處於此樣態，請多給予關懷與支持，自己也需注意找時間舒緩緊繃的心情，使家人與自己度過一個心理健康的節慶假日。

生命線說，如久未返家之遊子因為擔心交通往返可能將病毒帶給家人，若無法回家過節，建議可勇敢向家人表達思念的心情；如運用通訊軟體，預先錄製影片或撥打視訊電話等方式，皆可充分向家人表達心意；也鼓勵家人相對回應，共同增進家人間的感情。

生命線提及，家庭的中間世代照顧者，在今年度已長時間因疫情關係需花費較多的心力照顧家中年長或年幼的家人；如原本居住於照護中心的父母親需要接回家、或者在學校的孩子因為停課而長期間待在家中需要照顧三餐等；一整年來已經承受到較往常更沈重的壓力，呼籲同心合力相互體諒，給予照顧者休息與空間，才能平安健康的度過這段日子。

生命線指出，無論疫情警戒，今年度有許多家庭因為疫情高低起伏，家人無法一如往常的外出或運動舒展身心，待在家中與家人爭執嘔氣頻率明顯提升，提醒可藉此教導長輩運用資訊工具聯繫好友，藉由視訊或聲音等具有新鮮感的溝通模式，轉移煩悶的心情之外，更可讓長輩學習更多樣的人際溝通方式，因應未來新常態社會的多元溝通管道。

生命線提及，農曆年期間，全台各地仍有許多生命線志工堅守協談崗位。