永和警分局會同新北市高灘地管理處拂曉出擊取締違規攤販及清運攤架。（永和警分局提供）

新北市永和區福和橋下為市民運動休憩之廣場、步道，卻有攤商利用春節連續假期將至，半夜跑來占用廣場、橋下步道違規擺攤，部分甚至未依規定佩戴口罩，除違反防疫要求外還嚴重影響晨運民眾之通行和觀瞻，永和警分局會同新北市高灘地管理處拂曉出擊取締違規攤販及清運攤架，並針對未戴口罩者開罰，要把乾淨安全的運動空間及步道還給市民。

新北市永和區福和橋下廣場、道路，新北市政府於105年已公告適用「道路交通管理處罰條例」違規取締，幾經新北市政府高灘地管理處積極整治後，已成民眾休閒及運動之最佳場所；福和橋下位於河堤外二手跳蚤市場攤位區雖有集中管理，但部分攤商為規避繳納管理及清潔費，聚集於橋下民眾活動場所、步道及停車格設攤；因該區非屬市集管理範圍，違規攤商除妨礙通行外並亂丟垃圾造成環境髒亂。

近年來，永和警分局會同高灘處及環保局成立聯合編組每日執行攤整取締，違規設攤情形已大幅改善，惟近日攤商看準春節連續假期，半夜4點就開始占用運動場、步道及機車停車格擺攤營業；為杜違規設攤情形，警方自1月23日起，半夜就派員前往掃蕩，除當場依道路交通管理處罰條例告發外，並全部沒入攤架，以免於警方離開後又繼續擺攤；另現場發現部分攤商因為無人管理，甚至連口罩都沒戴，全部依「傳染病防治法」規定通報衛生局裁罰，避免成為防疫破口。

永和警分局呼籲，1月23日執行以來已告發違規35件及清理攤架，通報「傳染病防治法」案件2件；請違規攤商不要觀望，更不要以身試法，也請路過民眾不要消費採購，以免變相鼓勵攤商違規占用乾淨的河濱空間。