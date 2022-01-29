英國布林韋爾 (Bulwell)警方27日在臉書上po出當晚外出巡邏時，抓到一名80多歲的男子，他聲稱從12歲開始無照駕駛到現在都未曾被攔，巡邏員警感到不可置信。值得慶幸的是，數十年來老先生都沒出過意外。目前，由於該鎮自動車牌辨識系統無處不是，警方提醒民眾，躲得了一時躲不了一世。

英國廣播公司（BBC）報導，這名80多歲的男子當時開著藍色Mini One行經一家大型連鎖超市旁，好巧不巧的是，正好被路邊自動車牌辨識系統（ANPR）逮個正著，巡邏員警請他路邊停車確認資料。「我們不敢相信接下來發生的事…」被攔查的男子表示自己12歲以來就沒有駕照，更別提保險，神奇的是，他從未收過任何一張罰單。

「他終於收到罰單了…汽車也被沒收了。」事後男子也因無照駕駛被起訴。

「謝天謝地，老先生都沒出什麼意外。」當晚，海布里谷（Highbury Vale）分局在臉書上發文寫下生平從未遇過的神奇案件。由於現在到處都遇得到自動車牌辨識系統（ANPR），員警更呼籲民眾不要將自己置身在危險中。更寫道：「我們向各位居民保證，一定嚴加執勤，不要憑著僥倖的心態以為可以躲過一輩子。」

有網友留言質疑公部門曾經稱辨識系統已經廣泛應用了，說道「請問車牌辨識系統出了什麼問題？警察都沒在值勤嗎？」大多數都非常驚訝：「好奇最後老先生怎麼回家…」、「真想頒發一面金牌給他。」、「慶幸他沒事。」