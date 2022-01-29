「台北市年貨大街」迪化街，街道上掛起五顏六色的燈籠，年味十足。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街裏，賣春聯的商家請來書法老師當場揮毫。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街29日湧現購買美食的人潮。（姚志平攝）

迪化街永樂市場上設置高6公尺、頭頂金元寶的「招財福虎巨型氣球裝置」，可愛萌虎趴在樓頂，探頭模樣超級吸睛。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街裏，民眾戴起喜氣頭飾拍照留念。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街，不少信眾前往霞海城隍廟上香祈福。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街，民眾搶辦年貨。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街29日湧現搶辦年貨的人潮，店家設置看板呼籲民眾配合政令不要試吃。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街29日湧現搶辦年貨的人潮，入口處設置看板呼籲民眾配戴口罩，入店落實實聯制，並禁止試吃及飲食。（姚志平攝）

「台北市年貨大街」迪化街入口處架起拱門，街道上也掛起五顏六色的燈籠，年味十足，永樂市場上設置高6公尺、頭頂金元寶的「招財福虎巨型氣球裝置」，可愛萌虎趴在樓頂，探頭模樣超級吸睛。 雖然今年禁止外攤商擺攤，也不開放試吃，但29日過年前的假日，依舊湧現購買美食及辦年貨的人潮，店員忙碌叫賣年貨，賣春聯的商家請來書法老師當場揮毫，亦有不少信眾前往霞海城隍廟上香祈福，有些人戴起喜氣頭飾拍照留念，年節氣氛越來越濃。