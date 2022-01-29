用鏡頭看台灣》迎接農曆春節 迪化街年味越來越濃 20:302022/01/29 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「台北市年貨大街」迪化街入口處架起拱門，街道上掛起五顏六色的燈籠，年味十足，年節氣氛越來越濃。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「台北市年貨大街」迪化街，街道上掛起五顏六色的燈籠，年味十足。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街裏，賣春聯的商家請來書法老師當場揮毫。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街29日湧現購買美食的人潮。（姚志平攝） 迪化街永樂市場上設置高6公尺、頭頂金元寶的「招財福虎巨型氣球裝置」，可愛萌虎趴在樓頂，探頭模樣超級吸睛。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街裏，民眾戴起喜氣頭飾拍照留念。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街，不少信眾前往霞海城隍廟上香祈福。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街，民眾搶辦年貨。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街29日湧現搶辦年貨的人潮，店家設置看板呼籲民眾配合政令不要試吃。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街29日湧現搶辦年貨的人潮，入口處設置看板呼籲民眾配戴口罩，入店落實實聯制，並禁止試吃及飲食。（姚志平攝） 「台北市年貨大街」迪化街入口處架起拱門，街道上也掛起五顏六色的燈籠，年味十足，永樂市場上設置高6公尺、頭頂金元寶的「招財福虎巨型氣球裝置」，可愛萌虎趴在樓頂，探頭模樣超級吸睛。 雖然今年禁止外攤商擺攤，也不開放試吃，但29日過年前的假日，依舊湧現購買美食及辦年貨的人潮，店員忙碌叫賣年貨，賣春聯的商家請來書法老師當場揮毫，亦有不少信眾前往霞海城隍廟上香祈福，有些人戴起喜氣頭飾拍照留念，年節氣氛越來越濃。 捷克智庫來台設點 凸顯歐洲學界關切台海情勢 農曆春節期間 永和警「平安袋」助弱勢 #迪化街 #越來 #越濃 #用鏡頭看台灣 #農曆春節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳承在地陶瓷特色 鶯歌工商獲教學卓越獎特優 14:332022/01/28 寶島 倫敦警要求避提刑調事件 強生違規報告恐再延宕 03:252022/01/29 國際 中南部百貨 精品業績大暴衝 04:102022/01/29 財經要聞 農曆春節將至 新北查獲非法儲存逾300公斤爆竹煙火 22:342022/01/28 社會 蘋果上季財報 創兩大驚奇 04:102022/01/29 財經要聞 賴清德過境舊金山 飛機上研讀資料配著這款氣泡水 14:002022/01/29 政治 過年白眼翻不停 網友公認這5件事讓人忍無可忍 06:302022/01/29 運勢 《時來運轉》虎年來好運到 台灣運彩和奧運國手向您拜早年 07:002022/01/28 體育 適合結婚！相處越久越激情四射的3大星座配對 16:062022/01/29 運勢 農曆春節將至 蔬菜、水果及花卉供貨量同步增加 20:092022/01/28 財經 NBA》韋斯布魯克下半場轟30分沒用 湖人作客輸黃蜂 11:302022/01/29 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。