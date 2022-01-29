副總統賴清德28日以特使身分出席我中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，並與美國副總統賀錦麗互動約30秒，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，不需要硬扯這是會面，「外交會面沒有人這樣會的」。同時，他也回擊日前批評自己的同黨立委王定宇，「不要去扯那個不懂外交的王定宇」。

對於賴清德和賀錦麗的互動，郭正亮今天(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，硬要扯這個是會面，這個真的是太扯了，「外交會面沒有人這樣會的」，而賴後來和卡蕬楚就互動叫會面，是沒有爭議的。

郭正亮指出，美方官員還公開講，沒有安排雙方在宏都拉斯會面。不過現場的互動也是有價值，賴清德也是盡他的能力達陣，至少拉近了和美國以及宏都拉斯的關係，也表示在中美洲和美國的援助計畫中，台灣願意協助，這有達陣，沒有人否認。

郭正亮更說，後來賀錦麗在臉書上發文，她PO的照片剛好就把賴清德切掉，要不要去扯這個？扯這就很無聊，「我不想扯這個」，畢竟賴清德也是去了我們的邦交國，努力達成目標，我們就肯定他，「不要去扯那個不懂外交的王定宇」。

郭正亮認為，賴清德今年只到訪美國西岸城市，沒有去紐約和華府等重鎮，但若明年賴清德成為民進黨的總統候選人，相信他一定會去華府，也會進白宮，到時美台關係會有更大進展，我們就拭目以待。