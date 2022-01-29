總統蔡英文「論文門」爭議持續延燒，資深媒體人彭文正28日表示英國愛丁堡大學博士楊承亮近日踢爆，他向英國倫敦大學以電子郵件詢問蔡英文總統畢業證書的問題，得到的答案，足以證明蔡英文畢業證書可能有問題。對此，國民黨台北市議員徐巧芯指出，蔡總統竟然有3張畢業證書，補發時間點卻都很近，為什麼要補發這麼多次？這是比較奇怪的事情。

彭文正28日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，英國愛丁堡大學博士楊承亮近日踢爆，他透過英國一個公開透明、有關公共資訊的網站，向倫敦大學提問有關蔡英文畢業證書的問題。即蔡英文在2010年和2015年的畢業證書，2版本的證書內容都不同，又這2版畢業證書和1984年取得的初版畢業證書內容也不同，「代表三本證書可能有問題」。

徐巧芯29日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，自己也有補發過畢業證書，一般而言，補發證書都是以最新的補發件為準，因為有效力，或者是以最早的初版證書為準，而蔡總統竟然有3張證書，時間點卻都很近，為什麼要補發這麼多次？這是比較奇怪的事情。

徐巧芯質疑，雖然總統府方面多次回應，論文疑雲求證LSE校方是唯一正確管道，但是當彭文正前輩等人去追查學位取得細節的時候，好像就比較少看到總統府針對細節做回應，這是很可惜的事情。最後，徐巧芯建議，總統府若能針對彭文正等人提出的疑點，逐項做出回應，會是比較好的處理方式。