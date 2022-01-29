收到錄取通知選擇不去，老闆直接打來罵人！1名女網友日前收到公司offer，考量過後選擇婉拒機會，沒想到對方公司老闆先是狂打5通電話，接著又寫信罵她不守信用，稱面試時已達口頭協議，罵她沒有道德；她最後也回信稱求職者本來就有權利選擇公司，罵對方「回覆有失風度，慶幸自己沒有加入貴公司」。

該女網友在Dcard發文「收到offer回覆不去居然被罵？」她說日前面試1間公司，隔天信箱收到錄取通知，但因為還有其她面試，她3天後選擇婉拒其機會，沒想到寄出當天就接到該公司老闆的的「奪命連環扣」5通電話，她當下沒有接起，晚上再收到對方寄信稱「請問有什麼問題嗎？」

對方老闆信上稱面試時已達成協議「你認為口頭上誠信不重要嗎？」還罵原PO官腔的回信是在打發公司。（翻攝自Dcard）

原PO回信稱因為其他公司開較高薪資，且地點較方便，因此選擇其他公司；但該老闆仍繼續寫信罵原PO不遵守口頭協議。（翻攝自Dcard）

該女網友說，對方老闆信上稱面試時已達成協議「你認為口頭上誠信不重要嗎？」還罵原PO官腔的回信是在打發公司，原PO則再度回信稱因為其她公司開較高薪資，且地點較方便，因此選擇其她公司；但該老闆仍繼續寫信罵原PO不遵守口頭協議，稱當天已經協議好到職日，「當然依照法律你有權這麼做，但法律之前還有一個東西叫道德」。

該女網友最後也回信稱求職者本來就能選擇到職公司，還罵對方是情緒勒索，「您的回覆實在有失風度，我更加慶幸自己沒有加入貴公司」。其她網友則留言「好險沒去 ，這種慣老闆遲早逼死你」、「可是她說你們當下達成協議，會不會是你們談的過程中有誤會」、「這老闆一定以前沒求職過，口頭offer都不算了，還口頭協議」。

該老闆仍繼續寫信罵原PO不遵守口頭協議，稱當天已經協議好到職日，「當然依照法律你有權這麼做，但法律之前還有一個東西叫道德」。（翻攝自Dcard）