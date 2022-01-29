2議員提名人「未告知曾酒駕」民眾黨：送選決會確認是否參選 19:402022/01/29 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨發言人楊寶楨。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨日前公布縣市議員被提名人名單，其中，新北市第六選區議員提名人林致兵、桃園市第一選區議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書（良民證），但看不到過去的酒駕紀錄，且兩位當時並沒有主動告知。 楊寶楨表示，這兩位會以個案處理，先送選決會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 民眾預約第三劑抱怨「診所狀況外」中市府緊急調查確認 中市13選區市議員初選 民進黨三姝相爭 #議員 #提名人 #酒駕 #民眾黨 #確認 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒駕死亡人數10年來首增 這3個綠營縣市佔前3名 13:202022/01/28 政治 高雄議員席次 藍綠都喊拚單獨過半 04:102022/01/28 地方新聞 宋少卿3犯酒駕遭訴 檢盼勿輕判 04:102022/01/29 社會新聞 藍營對外政黨交流 陳以信：朱立倫很重視台英關係 10:492022/01/29 政治 結合19企業團體 竹市送暖1697人次 04:102022/01/29 地方新聞 台市議員秦慧珠投資失利 提告討400萬本票敗訴 12:292022/01/28 社會 寒冬送年菜 新北議員林金結助50戶清寒家庭過好年 15:312022/01/29 寶島 中市超商槍擊案僅找到1顆彈頭 X光勘驗車協助尋找第2顆 16:512022/01/27 社會 加重處罰酒駕外的公平正義之道 04:102022/01/28 時論廣場 環東大道逆撞騎士墜高架慘死 女駕駛案發前市區全逆向開車曝光 11:552022/01/28 社會 民眾黨被抓包推「酒駕前科」參選 柯P出奇招回應 11:342022/01/29 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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