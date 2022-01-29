民眾黨日前公布縣市議員被提名人名單，其中，新北市第六選區議員提名人林致兵、桃園市第一選區議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書（良民證），但看不到過去的酒駕紀錄，且兩位當時並沒有主動告知。

楊寶楨表示，這兩位會以個案處理，先送選決會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。

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