去年入圍威尼斯影展主競賽單元的《巴黎夢想家》，在法國凱薩獎公布入圍名單後，又再度傳來好消息，一口氣從最佳影片、最佳導演到最佳改編劇本等囊括多達15項大獎，而「加拿大金童」札維耶多藍（Xavier Dolan）也再度帥氣攻佔大銀幕，以該片入圍凱薩獎最佳男配角。

該片是《巴黎走音天后》導演札維耶賈諾利（Xavier Giannoli）再度執導進軍威尼斯的光榮新作，由《麥特與麥斯》札維耶多藍再次帥氣攻佔大銀幕，並與《85年的夏天》班傑明瓦贊（Benjamin Voisin）、《大鼻子情聖》傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）、《巴黎不打烊》西西迪法蘭絲（Cécile de France）等黃金卡司聯合主演。故事改編自法國名作家巴爾札克小說《幻滅》並忠實還原復古年代其詩意盎然的巴黎藝文生活，將驚艷大銀幕、迷走花都。

《巴黎夢想家》描述低下階層的詩人呂西安來到法國追尋夢想，意外愛上了男爵夫人，原本以為與夫人約定私奔後可以展開美好生活，不料男爵夫人竟錯愕地離開呂西安，失魂落魄的他只好身無分文地在巴黎想辦法謀生存。某日他開始撰寫爭議性的文章，以身為小人物處境對社會現象展開犀利的評斷，他漸漸發現巴黎是一個無論任何事物與人都可以被販賣的地方，究竟呂西安是否能在巴黎尋找自己的夢想呢？還是只能任憑夢想破滅？電影將於3月4日全台戲院正式上映，而台北光點華山將於2月14日情人節推出全台獨家搶先特別場，本場次於2月9日開賣。