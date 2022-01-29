經典科幻片《駭客任務》第4部曲《駭客任務：復活》打造更栩栩如生的虛擬世界，男女主角「基哥」基努李維（Keanu Reeves）和凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）皆回歸主演，戲外2位主角也擁有超過20年的堅實友情，近日接受外媒訪問時，大方表態一直很欣賞對方，當被問到最喜歡彼此的哪一部作品，凱莉安摩絲點名是基哥的另一代表作《捍衛任務》，「這部片讓我開始知道，基努透過身體講故事的驚人天賦，那簡直是一門藝術！」

基哥最喜歡摩絲的作品則是2人合作無間的《駭客任務》，他說：「我想我還是喜歡崔妮蒂，但在她的所有作品中，我總是能從她的眼神中看到她想傳達的，即使是脆弱的眼神，也有一股力量。」談到未來是否有機會再合作，基哥透露目前沒有《駭客任務5》的計畫，但若是摩絲能加入《捍衛任務》系列演出「那真的是太棒了」，還推薦她可以演「刺客」的角色，摩絲立刻笑說：「我很樂意（演出）！我會開始練習。」基哥也調皮回應：「小心妳現在所希望的，我來了！」一番話讓粉絲都相當期待兩人再次合作能成真。

近來元宇宙、NFT話題夯，《駭客任務》系列在23年前推出的首部曲中，就有類似概念，被譽為是「元宇宙最早的預言」。基哥日前受訪時，也坦言自己是「幣圈」的一份子，透露有透過朋友幫忙購入了一些虛擬貨幣，但笑稱自己沒有積極交易，是個實實在在Holder（持有者）。

除了《駭客任務：復活》搶先版，漫威超級英雄電影《永恆族》、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的喜劇片《法蘭西特派週報》、動畫電影《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》、古天樂與梁家輝聯手演出的警匪港片《金錢帝國：追虎擒龍》、新婚人夫菅田將暉的《電影之神》和驚悚片《魔仿犯》、張赫主演的黑幫韓片《喋血江陵》、經典恐怖片續集《死亡教室：母校》等，都將於2月在myVideo上架。