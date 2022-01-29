GP＋特別推出期間限定好禮放送活動。（車庫娛樂提供）

由東京電視臺攜手電子書籍平臺「めちゃコミック」發起的全新企畫《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》（通稱《我的劇》），先是舉辦漫畫徵選比賽，接著將獲得優勝大獎的漫畫作品翻拍成日劇，找來當紅型男演員町田啓太同時擔任比賽評審委員長及日劇主演。本企畫最大的看點就是在日劇正式開播前，搶先播出了從漫畫徵選到製作日劇的4集紀錄片，難得一見的幕後製作過程引起觀眾熱烈討論。

《我的劇》第2集宣布了獲獎漫畫為家庭主婦漫畫家大盛希美的《廢柴男又怎樣》，獲選關鍵在於導演太田勇的一段話「這項企畫最初就決定由町田啓太擔任主角，所以應該要選擇町田這類型的演員演起來會更有趣的作品」，町田啓太也認為這部漫畫是最能充分發揮「以自己為主角」這項要素的作品。該劇除町田啓太，還找來《戀愛可以持續到天長地久》中飾演上白石萌音母親的63歲美魔女宮崎美子、童星出身的加藤清史郎，與前乃木坂46成員深川麻衣演出。劇中最大的特色就是主角與外祖母靈魂互換的設定，紀錄片中也可以看到正式拍攝前，町田啓太與飾演外祖母的宮崎美子為了詮釋靈魂互換戲碼，費盡一番辛苦、互相磨合演技的模樣。

導演太田勇在拍攝日記中透露，第1集會有町田啓太的養眼淋浴畫面，甚至還到《櫻桃魔法》中也有出現的居酒屋取景拍攝，除此之外町田啓太也會在劇中大秀故鄉群馬的方言，處處藏有看點。對於能夠演出如此異想天開的作品，町田啓太也表示：「這部作品似乎可以讓我遇見從未見過的自己，激發了我的挑戰心。這是一部色彩鮮明又愉快的故事，我也是第一次如此深入地參與製作，希望能在平日的夜晚讓大家會心一笑。」紀錄片《我的劇》GP＋獨家與日本同步跟播，緊接著正式日劇《《廢柴男又怎樣》將於2月3日凌晨1點上線。