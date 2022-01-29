每逢過年親戚相聚，就是閒話家常的時候，有網友今天回鄉過年聊天時，發現自己的表哥願意花錢請保姆，讓表嫂回去上班賺錢，但保姆費跟薪水恰好兩相抵銷，好奇為什麼不自己帶孩子感覺比較省錢，不少網友也點出關鍵，直言「表哥很聰明」。

原PO在PTT八卦板發文表示，今天回鄉過年跟表哥出門去買東西，表哥說他老婆本來想自己帶孩子，做完月子後帶了2個月，就跟他說想去上班貼補家用，表哥想了想就同意請個保姆照顧小孩，「結果保姆一個月要3萬，然後他老婆找的工作也只領3萬」，讓原PO不解這樣是有貼補到什麼？

貼文一出引起網友熱議，紛紛認同表哥決定正確，「你表哥是聰明人」、「天才，0元賺到生活」、「自己帶三天兩頭就吵架，不騙你」、「絕對划算！老婆在家帶小孩不只要你3萬」、「你只會用數字衡量效益？」、「老婆帶小孩後開始情勒，煩都煩死還有可能花更多」、「一堆讓媽媽顧、省保母錢的人，應該不知道產後憂鬱症有多可怕」、「重點是老婆開心就好」。

也有人提醒要以長期來看，請保姆有助女方重返職涯發展，「保母又不用一輩子，雙方上班是個保障」、「有差啦，製造出2份工作，加GDP很好」、「在家帶小孩有勞健保嗎？有加班費嗎？」、「保母在小孩3歲前政府會補貼」、「媽媽全職顧小孩，小孩獨立後再回到職場上班已經很難了」、「促進經濟、家庭和諧、專業分工」。