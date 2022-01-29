網紅郭鬼鬼擁有甜美外貌及G罩杯好身材，性感搞怪梗圖影片層出不窮，在IG擁有破72萬粉絲追蹤。鬼鬼近日連2天PO出「新娘殺」婚禮戰袍，詢問網友「該穿哪一件？」引粉絲好奇「是Sandy（吳姍儒）的婚禮嗎？」；郭鬼鬼今(29)日秀出最終戰袍，答案揭曉被網友笑虧：「都不怕被新娘揍！」

郭鬼鬼前(27)日PO出一張身穿細肩帶背心的照片，照片中胸前深溝清晰可見，她問網友：「穿這樣去婚禮可以嗎？」因適逢Sandy吳姍儒將舉辦婚禮，有網友猜測：「Sandy的婚禮嗎？肯定被她殺」，鬼鬼只以兩個笑臉符號回覆。網友紛紛表示：「真的會被殺」、「去婚禮就把長輩收起來吧」、「太搶新娘的鏡頭了」、「可能會變全場焦點」、「新娘會跟妳絕交，選我正解」、「不要吧⋯⋯公公、岳父，會被老婆扭耳朵」、「新郎立馬娶妳」。

昨(28)日郭鬼鬼也分享了4套性感禮服，都是長裙拖地的露背性感洋裝，左上是黑底配金紅花樣的華麗風，右上是淡金色有蝴蝶背設計感的氣質風，左下是金箔點綴縷空的典雅風，右下是黑底星空設計感的細肩帶高衩禮服，每一件都具備十足「新娘殺」的威能；網友回覆：「是要直接原地結婚？」、「這些都滿適合直接去結婚的欸」、「妳是想搶走新娘風頭嗎(笑)到時害新郎一直看妳」，充滿話題性。

郭鬼鬼今(29)日在IG分享影片，PO文寫道：「開心去Sandy婚禮結果走錯場。」影片中她先是看著一對新人讚嘆說：「哇！Sandy真的是太美了！」後來發現新娘根本不是Sandy（吳姍儒），她又問身邊的網紅「陸子玄」說：「欸？妳今天不是來參加Sandy的婚禮嗎？」聽到陸子玄說「不是」，鬼鬼立刻佯裝起身說：「走錯場了、走錯場了。」真相揭曉，原來去的不是Sandy的婚禮，上演了一齣荒謬小短劇。

郭鬼鬼轉身的瞬間也相當吸睛，超深U領讓戰神級雪乳一覽無遺，網友看了直笑說：「新娘風采都被妳搶走了」、「都不怕被新娘揍！」、「妳穿這樣去Sandy場肯定被轟」、「真的好大好圓，但你不怕被新娘怨恨嗎」、「哪招笑到並鬼」，其實鬼鬼仍是走她平日的俏皮性感風。