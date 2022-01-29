新加坡駐台北商務辦事處昨天透過臉書專頁公告，新加坡與台灣已經相互承認和接受雙方的數位新冠病毒健康證明。外交部對於這項台星雙邊合作的進展表示歡迎，也感謝新加坡政府對我國防疫成果的肯定。

外交部指出，我國所發行的「數位新冠病毒健康證明」已經於去年12月21日加入「歐盟數位新冠證明」（EUDCC）系統，新加坡也已經加入該系統中。此次新加坡宣布與我相互承認對方的數位新冠病毒健康證明後，來自我國的合法旅客（不分國籍），持憑我國政府核發、登載新加坡政府核准疫苗（WHO核准的緊急使用清單）的接種數位證明，就可以快速入境星國，並且提升在星國境內活動的便利性。這項措施不僅有助於兩國持續累積相關合作經驗與互信，也有利於台星共同為疫後經貿復甦及人員往來預作準備。

外交部表示，目前從我國前往新加坡的旅客，只要入境時進行核酸檢測（PCR），結果呈現陰性，就可以直接入境新加坡，不需隔離。但是依據新加坡境內防疫措施規定，未完整接種疫苗者不得進入購物商場及景點，也不能在小販中心或餐廳內用餐；因此，建議有意前往新加坡的國人在出發前，務必先行瞭解星國相關規定，以確保行程順利。