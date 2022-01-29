台南市議員參選人吳建霖印了數萬份拜年文宣分送至每戶選民家中。（吳建霖提供／劉秀芬台南傳真）

台南市議員參選人張豪澤表示，過年期間他將到廟口定點向民眾拜年。（張豪澤提供／劉秀芬台南傳真）

台南市議員參選人江彥霆拜年行程改私下拜會，並發送特製紅包袋。（江彥霆提供／劉秀芬台南傳真）

疫情升溫，中央流行疫情指揮中心22日宣布禁止民代、公職人員及政府官員跑攤，台南市長黃偉哲29日也宣布取消春節拜廟行程，不少民代表示，配合政策不跑攤，改為私下拜會，台南市議員陳秋宏打算自己開宣傳車沿街拜年，議員參選人陳建霖則改逐戶發放拜年文宣。

台南市議員第3選區角逐者多，參選者動作頻頻，爭取民進黨提名的李開通、吳建霖，宣傳車早就區內開透透，近來中央明令禁止跑攤，參選人各出招，吳建霖改發拜年文宣，一印就數萬張。

吳建霖表示，配合政策不跑攤，但是還是要持續宣傳，因此特別印製拜年文宣，除了宣傳自己理念，也介紹選區內走春景點，發送到每戶人家，希望增加曝光度。此外，也將加強電話拜票，除了親自打電話，也錄製語音拜年電話。

將競選連任的陳秋宏，則向朋友借了2輛小貨車，自己去中古材料行買鐵架DIY宣傳車，自己錄拜年賀詞，並請親友開車宣傳。陳秋宏表示，因為選區範圍大，原本可趁新春廟會、團拜活動向大家拜年，現在不僅很多活動取消，而且禁止跑攤，他過年期間將親自開宣傳車向大家拜年。

民進黨爭取第3選區議員參選提名的江彥霆，則改打線上戰，除了持續私下的拜會，會多拍拜年影片、選區景點、美食宣傳影片，在自己經營的臉書及頻道與粉絲、選民多交流。

第1選區議員參選人張豪澤表示，過年期間他將揹著「城市螢火蟲」背包氣球，到廟口定點向民眾拜年，背包氣球不但醒目，也可讓民眾與他保持社交距離；此外他也將多爭取上電台、電視台，爭加曝光機會。