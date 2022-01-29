這綠光罩頂安全帽，你是騎士戴不戴？1名網友日前在外頭撿到1頂遭丟棄的高檔安全帽，拿回家洗乾淨後放在車庫，某天他發現車庫燈關掉後，角落處有光線，近看竟是整頂安全帽「散發綠光」，疑似被塗上螢光塗料，他最後將其當作床頭燈；其他網友笑說「頭頂綠綠的」、「為了生活戴一下綠帽吧」。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前到廠商的倉庫，剛好倉庫正在大掃除，他看到1頂被丟棄、看似高檔的鵝黃色安全帽就順手撿回家，清洗一番曬太陽後就拿到車庫放著，沒想到他近日晚上到車庫發現1個有趣事，該頂安全帽竟然冒出綠光。

網友在外頭撿到1頂遭丟棄的高檔安全帽，拿回家放在車庫，某天他發現車庫燈關掉後，角落處有光線，近看竟是整頂安全帽「散發綠光」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友在外頭撿到1頂遭丟棄的高檔安全帽，拿回家放在車庫，某天他發現車庫燈關掉後，角落處有光線，近看竟是整頂安全帽「散發綠光」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友笑說，當天他晚上到車庫準備出門，關掉車庫電燈後發現角落「怪怪的」，近距離一看發現該頂安全帽正在發光，發出驚嘆「這不是夜光嗎！而且還是螢光綠！」事後她將該帽子拿到主臥房當作床頭燈。

網友紛紛留言笑說「戴久就會習慣了」、「還不錯，發生地震時停電，不怕找不到安全帽，和地震包放在一起，滿實用的」、「騎夜車超安全的啊，連8+9都不敢離你太近」、「晚上少出門，以免戴綠帽的意思？」「頭頂綠綠的」、「可以出門當螢火蟲了」、「帶著這頂帽子在舞池頭轉起來」、「要想生活過的去，頭上必須帶點綠」；也有網友認為安全帽應該是被漆上螢光塗料。