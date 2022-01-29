臺北市長柯文哲夫人、醫師陳佩琪常在臉書評論時事，正反言論充斥留言區，她稍早發文寫下近期心得，感嘆自己被「黑到無極限」，和丈夫訴苦時，柯文哲舉萊豬公投為例，笑稱連養豬縣都有過半比例贊成進口，可見「民進黨已經贏到天涯海角都無敵手了」。

陳佩琪稍早在臉書發文，感嘆自己去年一整年寫臉書被打得很兇，連婆婆也不例外，但老人家80多歲，沒受過說話或寫作訓練，單純想表達「沒干預政務」，於是用「我都沒進過市府」來替代，卻被人拿過去和兒子在市府吃飯的照片，用東廠文字獄的方式來打她。

陳佩琪感嘆，她寫臉書是想寫些心得和粉絲分享，但有些人不是看內容有沒有建設性，而是用東廠興文字獄的角度去看能否抓到語病；她表示「先生常說不喜歡自己寫臉書，事實是她寫什麼對方根本不知道，也不可能去看或去管」。

她還透露，很常有人跟柯文哲說「叫佩琪不要再寫了，她不論寫什麼，都會被黑到無極限」 他們說他們看了都很難過，還好自己不是個會低頭認輸的人，別人越罵、越黑、越挑語病，就會更精進自己寫作技巧，下次改進。

陳佩琪表示，和丈夫聊到此事，柯文哲舉萊豬公投為例，表示自己太敬畏民進黨，竟可以讓養豬大縣過半比例贊成萊豬進口，明明沒對他們說可以得到什麼貿易好處，隨便說幾句「和國際接軌、時空背景不同」百姓就著了魔似的支持他們了，民進黨已經贏到天涯海角都無敵手了。

陳佩琪感嘆，以前媒體監督執政黨，做不好就嚴厲批評一番，現在媒體瘋狂監督在野黨，看看在野黨說錯了什麼，好拿來嚴厲批判一番，「事實擺在眼前，只要媒體能持續控制人民思想，民進黨能持續控制媒體，政權永保萬年！」