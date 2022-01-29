民眾黨日前公布縣市議員擬提名人名單，其中，新北市第六選區議員擬提名人林致兵、桃園市第一選區議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄。對此，民眾黨主席柯文哲今說，他主張讓所有有瑕疵的人選辦場擂台賽，面對輿論檢驗。而去年底請辭的民眾黨文宣部前主任柯昱安今天質疑，一個政黨的中樞神經失能，才會淪落到讓底下的黨員與支持者來決定遊戲規則。

民眾黨文宣部前主任柯昱安。（圖/本報資料照，吳堂靖攝）

民眾黨發言人楊寶楨表示，初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書（良民證），但看不到過去的酒駕紀錄，且兩位當時並沒有主動告知。楊寶楨表示，這兩位會以個案處理，先送選決會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。

柯昱安今(29日)在臉書發文表示，自己過去主張辦一個「小雞擂台賽」，提名出來的人，都上去那個擂台讓大家提問。「我們不是調查局，只能靠大家當我們的CIA，找蔡阿嘎之類的網紅來問也可以。」

柯昱安指出，這是自己在民眾黨最後一個被長官交辦的業務，不知道又是哪個飯局上金主的胡言亂語，傳到了長官耳裡，變成認真的待辦事項。

柯昱安坦言，「擂台賽」一詞的荒謬程度，讓自己並沒有認真看待；幾天後，遞出辭呈離開民眾黨，原以為這個提案就此消失在歷史洪荒，沒想到今天竟然在公開受訪時，證實這件事，被作為爭議被提名人的解決方案。

柯昱安認為，一個政黨的中樞神經失能，才會淪落到讓底下的黨員與支持者來決定遊戲規則。外界或許可以稱讚這種「小雞擂台賽」是落實黨內民主的一環，問題是當民眾黨初選制度本身就不存在絕對的民主，卻沒有任何修正，竟然是到了最後出現問題時，才想要丟給人民解決。

柯昱安批評，擂台賽的辦理，就是要滿足民眾黨高層的這種不負責任心態：「抱歉，你的提名資格，不是我取消的，是黨員跟支持者無法認同，不要怪我。」再來，誰要上擂台賽被批鬥公審？是特定的爭議對象？如何定義誰才是爭議對象？更甚者，所有通過民眾黨中央訂定的初選流程被提名的人，都要上擂台被洗臉一次？就算這個機制並不在當初所訂定的遊戲規則之中？

柯昱安也喊出「媽啊，千錯萬錯，都不是黨中央與高層長官們的錯，是你們這些候選人不說實話，搞到黨中央炎上，所以通通給我上擂台火烤。那為何區區一個4X貓動動手指上網Google，就能查到這麼多案底，這不就代表一整個黨政機器、好幾名員工的查證能力，遠不如一個數位貂蟬嗎？」

柯昱安並表示，既然有疑慮，為何要如此急迫提名那些有疑慮的對象？民眾黨到底是政黨還是慈善機構？有需要用這麼多席次，來確保這些有疑慮、沒實力的對象？

柯昱安直言，當政黨論述與路線只剩下高舉「藍綠一樣爛」，或是唾棄藍綠是「舊政治」的同時，就不要怪社會大眾用同樣高的道德標準，檢視所交的朋友符不符合你所強調的「人設」。

「市長忙市政很辛苦，都沒有時間顧黨務，大家要多體諒，多分擔。」柯昱安說，自己同意這個說法，但作為這個政黨的創黨者與現任黨主席，除非真心認為這個政黨一如先前所說的「創黨烏龍記」，只是吃個便當不小心就創了一個黨，根本不是你心甘情願。不然的話，請好好扛起責任，或是讓你的黨務高層好好發揮功用。當然，負責任的方式絕對不是舉辦什麼「小雞擂台賽」，別鬧了。

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