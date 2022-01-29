北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春今表示，最近兩天隨著涉奧人員入境人數增加，相關陽性病例增多，「這是意料之中、提前預估到的。總體來說，入境海關的（檢測出陽性）比例比較高一些，但閉環內的傳播和發病率還是比較低的。」去年的國際測試賽及今年的實踐證明，按照防疫手冊進行隔離管理取得良好效果。

1月29日11時，「北京冬奧會疫情防控」主題媒體吹風會在北京冬奧會主新聞中心主新聞發布廳（立春廳）舉行。黃春說，專家發現，很多入境人員是新冠康復者或復陽人員，造成的傳染性極低，現在閉環內的密切接觸者隔離期，已由14天減至7天，只要遵守防疫手冊，有信心保證賽事能順利進行，同時兼顧疫情防控安全。

對於有海外報導指，北京冬奧會企圖操縱運動員檢測結果影響參賽，黃春表示，冬奧組委無必要也不會這麼做，檢測方法是世衛公認的方式，有標準操作規程，入境人員首次檢測結果呈陽性，會再進行複檢確認。