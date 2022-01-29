阿爆今晚在北流開唱。（羅永銘攝）

ABAO阿爆（阿仍仍）今（29日）在台北流行音樂中心舉辦「阿嘟運動演唱會」，出道18年首辦大型個唱，阿爆將老家台東的「鄉運」，以運動會搭配音樂會的獨特模式，原汁原味搬上舞台，除了提攜原住民新人露臉演唱，阿爆也使出渾身解數，一連送上〈Kinakaiana母親的舌頭〉等金曲，在過年前夕，展開一場熱鬧非凡的原住民嘉年華。

阿爆自稱「大會主席」，今率原住民群星、布拉瑞揚舞團和健康操大隊，一起帶動唱〈Isa 動吧〉，以別開生面的祈福儀式揭幕，場面壯觀熱鬧非凡；此外，主持人羅羅搭配動畫聖火台從天而降，象徵點燃聖火，羅羅隨後上演快速變裝，接著與阿爆合體，一開場即炒熱氣氛。

演唱會分成2隊進行大對抗，安排「大力士」、「剝花生」及「力拔山河」等遊戲競賽，除了群星接力嗨唱，阿爆還邀請台東豐田國中、長濱國中合唱團合作演出，頗有代代傳承美意，也象徵原民音樂大復興，此外，日前陷入感情風暴的ØZI，中場現身與阿爆合唱〈當我們同在一起〉，掀演唱會高潮。