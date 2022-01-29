農曆新年是闔家團圓的日子，印象中許多北漂打拚的人都會趁著年假返鄉，而過年期間很多店家也都不會營業，有網友就好奇「台北過年真的像空城嗎？」，貼文引起討論，不少網友反駁，認為這個現象很早之前就沒有了，「北漂早就都落地生根了」。

一名網友在PTT上發文表示，他在台北過年時，覺得好像店都沒開，這兩天車也變比較少，街上都蠻冷清的。於是好奇有沒有人也這麼覺得，在台北過年都像是空城一樣，初一到初五連找吃的東西都困難，「是不是因為在台北工作的人其實都是北漂的？」。

貼文引起熱烈討論，許多人感到共鳴紛紛表示，「我台北人，大過年的時候平常塞爆的信義路可以橫著走」、「台北過年時最好了」、「台北會變成鬼城」、「我很喜歡這種時候耶」。

不過也有網友人為，以前是這樣沒錯，但現在沒有了，「二十幾年前新聞還會拍台北空城呢，現在上一代北漂定居的也不用回鄉了」、「我看近幾年只有除夕跟初一少人，其他日子人還是很多」、「早就不是勒」、「現在人超多好嗎，去蛋黃區吃個飯，除夕到初三都要排」、「現在很多北漂年輕人，過年用各種藉口不回去面對長輩問東問西」。