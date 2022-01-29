農曆春節將至，可能有人考量疫情嚴峻，選擇不去親朋好友家拜年串門子，LINE為迎接春節的到來，推出多組限時免費貼圖，其中包括《LINE Bank x 豆卡頻道喜迎節慶》《胖胖達的賣萌日常》《小粉獅陪你虎年好事花生無極限》等10組應景貼圖，讓你透過手機也能傳遞百分之百的心意。

《LINE Bank x 豆卡頻道喜迎節慶》

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使用效期：180天

LINE Bank × 豆卡頻道喜迎節慶。（圖／翻攝Line store）
LINE Bank × 豆卡頻道喜迎節慶。（圖／翻攝Line store）

《胖胖達的賣萌日常》

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使用效期：90天

胖胖達的賣萌日常。（圖／翻攝LINE Store）
胖胖達的賣萌日常。（圖／翻攝LINE Store）

《小粉獅陪你虎年好事花生無極限》

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使用效期：180天

小粉獅陪你虎年好事花生無極限!（圖／翻攝Line store）
小粉獅陪你虎年好事花生無極限!（圖／翻攝Line store）

《PChome×懶散兔與啾先生 新年好運來》

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使用效期：180天

PChome×懶散兔與啾先生 新年好運來。（圖／翻攝Line store）
PChome×懶散兔與啾先生 新年好運來。（圖／翻攝Line store）

公主派對

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使用效期：90天

公主派對。（圖／翻攝Line store）
公主派對。（圖／翻攝Line store）

《發寶陪你虎年發發發！》

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使用效期：90天

發寶陪你虎年發發發。（圖／翻攝Line store）
發寶陪你虎年發發發。（圖／翻攝Line store）

《潮酷“ 3D柴寶 ”新年虎力夯！》

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使用效期：180天

潮酷“ 3D柴寶 ”新年虎力夯。（圖／翻攝Line store）
潮酷“ 3D柴寶 ”新年虎力夯。（圖／翻攝Line store）

《華南銀行小n可愛再登場！陪伴生活每一刻》

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使用效期：180天

華南銀行小n可愛再登場！陪伴生活每一刻。（圖／翻攝Line store）
華南銀行小n可愛再登場！陪伴生活每一刻。（圖／翻攝Line store）

《2022 OPEN！虎氣滿滿動次動！》

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使用效期：180天

2022 OPEN！虎氣滿滿動次動。（圖／翻攝Line store）
2022 OPEN！虎氣滿滿動次動。（圖／翻攝Line store）

《LINE 熱點 x 吃貨雞仔》

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使用效期：90天

LINE 熱點 × 吃貨雞仔。（圖／翻攝Line store）
LINE 熱點 × 吃貨雞仔。（圖／翻攝Line store）

《LINE TV x 麵包樹》

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使用效期：90天

LINE TV x 麵包樹。（圖／翻攝Line store）
LINE TV x 麵包樹。（圖／翻攝Line store）
男尾牙抽中最大獎「365天帶薪假」老闆加碼1條件網羨炸
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