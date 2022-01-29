農曆春節將至，可能有人考量疫情嚴峻，選擇不去親朋好友家拜年串門子，LINE為迎接春節的到來，推出多組限時免費貼圖，其中包括《LINE Bank x 豆卡頻道喜迎節慶》、《胖胖達的賣萌日常》、《小粉獅陪你虎年好事花生無極限》等10組應景貼圖，讓你透過手機也能傳遞百分之百的心意。
《LINE Bank x 豆卡頻道喜迎節慶》
下載條件：加入好友即可擁有此貼圖！
使用效期：180天
《胖胖達的賣萌日常》
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使用效期：90天
《小粉獅陪你虎年好事花生無極限》
下載條件：加入好友即可擁有此貼圖！
使用效期：180天
《PChome×懶散兔與啾先生 新年好運來》
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使用效期：180天
《公主派對》
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使用效期：90天
《發寶陪你虎年發發發！》
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使用效期：90天
《潮酷“ 3D柴寶 ”新年虎力夯！》
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使用效期：180天
《華南銀行小n可愛再登場！陪伴生活每一刻》
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使用效期：180天
《2022 OPEN！虎氣滿滿動次動！》
下載條件：免費
使用效期：180天
《LINE 熱點 x 吃貨雞仔》
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使用效期：90天
《LINE TV x 麵包樹》
下載條件：達成指定條件即可免費下載！
使用效期：90天
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