女星張庭與老公林瑞陽的微商事業因涉嫌傳銷遭大陸當局查處，凍結了高達6億元人民幣，微博、抖音和官方旗艦商店都被下架，甚至又爆出逃漏118億巨額稅金。微博日前瘋傳了一段張庭「帶著女兒痛哭求情」的影片，不料，林瑞陽今(29)日卻若無其事般的出面向大眾「拜早年」，讓不少網友看傻了眼，酸罵：「怎麼還在啊」、「讓張庭和女兒拍出醜的影片，自己拍這種正經的」，但也有人認為林瑞陽是在「報平安」。

日前微博上才流出一段疑似是張庭「帶著女兒向大眾哭求原諒」的影片，只見母女兩人哭的一把鼻涕一把眼淚，拱手向大眾求情的模樣，引發不少網友關注。不料才過沒幾天，林瑞陽卻拍影片春風滿面地向大眾「拜早年」，只見他在影片中氣色相當不錯，似乎不受「查處」影響，讓不少網友看了相當氣憤，紛紛懷疑是否「風頭已過」，所以他才能如此大動作復出。

林瑞陽拍影片春風滿面地向大眾「拜早年」。（圖／截取自微博）

影片曝光立刻掀起網友討論，許多網友看不下去狠酸：「怎麼還在啊」、「讓張庭和女兒拍出醜的影片，自己拍這種正經的，可見他的陰謀」；但也有網友認為林瑞陽在影片所說的「親愛的家人，大家好！過年了，希望你們好好照顧自己，好好照顧家人」，其實根本就是在向「家人報平安」，各種貓膩猜測紛紛出籠。

林瑞陽拍影片春風滿面地向大眾「拜早年」。（圖／截取自微博）

據《網易娛樂頻道》報導，去(2021)年爆出張庭旗下商域有兩位元老級人物涉嫌詐騙，他們利用抵用卷的漏洞獲利高達770萬（約4,384萬台幣）。判決書上更明確寫下犯案過程，被告人朱某利用現金優惠卷結帳後又取消，如此一來取消後的現金優惠卷金額將會匯入個人帳戶，朱某藉此惡意下單高達1,123次，總計利用91萬人民幣（約399萬台幣）騙取565萬（約2,477萬台幣），因而被張庭提告，要兩位以原價償還貨款，但朱某認為已經付了91萬，張庭公司並無損失。此外，判決書上也提到，朱某一審被判有期徒刑7年，加上處以罰金50萬人民幣（約219萬台幣）。

還有消息指出，朱某與另一位被告李某曾私下找張庭開會，張庭則要求兩人以原價償還貨款，遭朱某、李某拒絕，張庭這才報警提告。這件事情被另一位代理得知後忿忿不平，對於張庭夫妻行事風格相當不滿，除了主動提出離職，更私下向公部門檢舉，這才爆發了「張庭、林瑞陽事件」。