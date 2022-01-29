副總統賴清德與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）28日出席宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，雙方還互動大約30秒，引發各界熱議。不過，律師葉慶元卻說，賴清德與賀錦麗見面，並非是台美關係的黃金時代，真正的高峰，是前總統馬英九任內，前副總統連戰以官方代表的身份，在APEC領袖峰會上見到前美國總統歐巴馬。

據外電報導，賀錦麗說，賴清德在活動現場走向她自我介紹，兩人簡短談到美台在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。外電也報導，賀錦麗已與卡蕬楚會面，事後對記者表示，她與卡蕬楚會談時並未提到中國大陸。

對於賀錦麗的說法，賴清德則在答覆台灣媒體時說，彼此之間有些默契，不方便轉述美國說法。不過賴清德說，他過境美國洛杉磯視訊會見17名美國國會議員，談話有3個重點，包括台灣崇尚民主、自由、人權，與美國價值一致，盼台美共同合作，維護印太地區穩定與和平；另說明台灣推動淨零轉型、防疫情形及策略，都期盼台美共同合作。

對此，葉慶元29日在臉書上PO出幾張照片並表示，「台美關係的黃金時代，你以為是賴清德見到美國副總統嗎？是馬英九時代，前副總統連戰以官方代表的身份，在APEC領袖峰會見到歐巴馬」。