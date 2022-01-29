台北市長選舉將於年底投票，三大熱門人選國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊近期民調頻頻浮上檯面，此外，前交通部長林佳龍、前副總統陳建仁也被視為可能角逐人選，引發不少討論。根據未來事件交易所預測的市場價格，蔣萬安以$71領先陳時中$46，雙方差距$25，黃珊珊則以$56價格緊追蔣萬安。

根據未來事件交易所「2022台北市長參選人預測」的市場價格，至1月29日晚上8點為止，台北市長選戰人選，蔣萬安預測價格以$71大幅領先其他參選人，交易總口數高達5萬餘口。黃珊珊的預測價格則以$56位居第二，交易總口數亦達5萬餘口。陳時中的預測價格則以$46暫居第三，交易總口數為43萬餘口。

而過去曾被外界點名、看好的參選人，還有基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、前交通部長林佳龍、前副總統陳建仁。林右昌目前以$22預測價格位居第四，陳建仁以$18價格位居第五，鄭麗君則以$16預測價格位居第六。

值得注意的是，資深媒體人趙少康日前在臉書發文分析，2022台北市長選戰如果蔣萬安決定參選，戰鬥藍一定全力支持。依照目前情勢，雖然蔣萬安聲勢不弱，但是民進黨在台北市的基本盤約35%至42%，一旦形成「三腳督」，黃珊珊拿下超過18%選票，國民黨得票可能只剩40%，將讓民進黨漁翁得利。