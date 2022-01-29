知名網路正妹姚采辰，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人身材，在網路上人氣相當高，常不吝於分享自己好身材的她，今(29日)曬出多張美照，透露今年過年她人都會在台北，但網友目光全放在她私密處的小草莓上，直呼「想把草莓吃掉」。

姚采辰曬出多張坐在車上的美照，直呼「小草莓來囉」，表示自己終於放假了，可以受邀打牌了，已經2年沒打牌的她，也喊話友人沒事快約她打牌，因為今年過年她沒要回南部，都會待在台北。

不過網友全被她火辣穿搭給吸走目光，只見穿著灰色細肩帶背心的她，下身搭皮質短裙，胸前大片雪白春光外洩，F級豪乳和深邃事業線一覽無遺，下半身更因她抬腳變換姿勢，整個大走光，她趕緊用草莓圖案遮住。

火辣美照引起網友暴動，「辣慘了」、「好犯規的照片」、「好討厭小草莓」、「今天沒穿安全褲？」、「想看小草莓」。姚采辰多年前就上過PTT表特版，臉書擁有超過134萬人追蹤，IG也有79萬粉絲，人氣超夯，被封為百萬網美，目前經營自創服裝品牌和醫美診所，也有最美闆娘稱號。