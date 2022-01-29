男拿毛筆為鄰居家春聯多加1劃 福字「換部首」變1字（取自臉書「爆廢公社二館」）

福字春聯「多1劃」竟成另1字！網路上近日瘋傳1段影片，1名網友拿著毛筆朝鄰居家門貼的「福」字春聯多寫一劃，乍看之下就像「示」部變「辵」部，福字變「逼」字，該網友當下畫完就奔逃下樓；其他網友紛紛笑說「有討厭的鄰居就這麼做」、「春聯殺手就是你」。

臉書「爆廢公社二館」日前有網友分享1則影片，影片中是名網友正拿著毛筆朝1處門口走去，該網友之後朝門口的春聯「福」字加了1筆，從福的最下方加了1捺，之後便拿著毛筆奔逃下樓，而鏡頭遠看被「加工」的福字，竟神似「逼」字，部首從「示」部變成「辵」部。

1名網友拿著毛筆朝鄰居家門貼的「福」字春聯多寫一劃，乍看之下就像「示」部變「辵」部，福字變「逼」字，該網友當下畫完就奔逃下樓。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友則留言，「我想鄰居是不會發現的」、「繼續往樓下畫」、「手真賤，逃跑沒摔下樓扣5分」、「有討厭的鄰居就這麼做」、「跑快一點，最好別被抓到」、「這個人一定會被打」、「春聯殺手」、「逼逼逼」、「過年有事情做了」還有很多人開始在留言處標註朋友說「你家福字春聯貼哪？」

春聯鬧出的有趣笑話不止這件，有網友在臉書《爆廢公社公開版》上PO出上聯、下聯、橫批或正中間的單字春聯，都是「哈」字爆笑春聯；另名網友則是上聯寫「上天入地金剛芭比」、下聯寫「風情萬種珠光寶氣」，橫批是「Single Lady」。