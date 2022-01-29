前警大教授、現任華夏科技大學副校長高哲翰長期於警專、警大服務，素有「警界孔子」之稱，獲聘為華夏科技大學講座教授。（高哲翰提供）

前警大教授、現任華夏科技大學副校長高哲翰長期於警專、警大服務，素有「警界孔子」之稱，獲聘為華夏科技大學講座教授。（高哲翰提供）

前警大教授、現任華夏科技大學副校長高哲翰長期於警專、警大服務，素有「警界孔子」之稱，曾榮獲教育部優良教師獎、學術著作豐碩，華夏科技大學校長陳錫圭特別敦聘副校長高哲翰博士擔任講座教授。

陳錫圭表示，華夏科技大學借重高哲翰講座教授的能力與資望，加速累積增加行銷華夏科技大學能量，發展成為優質之知名科技大學，所以未來除加強內部教師的教學、研究及服務、進修提升之外，同時亦致力強化招生能力，未來一起來努力。

高哲翰指出，自己在教育界服務了40年。當大學教授是自己的願望，受辭修高中第一屆老師影響，認為和學生相處既崇高又單純，於1978年輔仁大學社會學系法學士畢業後服役，1980年至1982年錄取文化大學大陸問題研究所，文化大學法學碩士畢業後，就進入警專、台灣警察專科學校擔任兼任講師。

1985年文化大學三民主義研究所法學博士畢業後，就進入中央警官學校、警大服務，擔任中央警官學校、中央警察大學專任副教授、教授兼主任26年。

高哲翰說，2011年自願警大提前退休，心境的轉折充實而愉快，無怨無悔；雖然退休，仍深愛教育。以感恩的心，感謝長官多年指導，校長同儕的鼓勵，老師及同仁們的相挺，學生們的受教，才能達成我的理念，也才能達到自我實現的目標。