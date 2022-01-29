新北市新店區建國市場封街舉辦年貨大街，新店警分局出動警察大頭娃娃、偵查隊及交通組員警到場繞行建國市場周邊。（新店警分局提供）

農曆春節將屆，新北市新店區建國市場封街舉辦年貨大街，新店警分局出動警察大頭娃娃、偵查隊及交通組員警到場繞行建國市場周邊，向民眾宣導同時拜年，不少民眾圍觀搶拍照，發送的春安紅包袋，數百份旋即搶拿一空，更是要陪伴民眾一起過個好年，希望可以讓民眾感受到警方為達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之願景。

新店警分局表示，「治安平穩」部分，因建國市場年貨大街現場人潮眾多，就怕採買民眾成為不法之徒的下手目標，新店警特別在現場提醒民眾小心扒手、隨時注意財務安全，同時也在年節期間加強取締賭博、幫派及詐欺等犯罪以維護治安。

「交通順暢」部分，新店警呼籲，春節期間新店警會針對觀光景點強化交通疏導作為，返鄉車潮眾多且路途遙遠，駕駛人應遵守交通規則，通過路口時減速慢行，注意禮讓行人，而行人也應隨時注意路況，不要恣意穿越馬路或低頭滑手機。另外提醒，年節期間，親朋好友聚餐小酌在所難免，但千萬別僥倖開車上路，可善用「指定駕駛」，或是「搭乘計程車」及「代客駕車」等便利服務，切勿以身試法，為杜絕酒駕歪風，警方將持續規劃專案勤務取締，以確保每一位用路人安全。

新店警分局表示，「民眾安心」部分，加強民眾年節防搶、防竊及相關提領鈔，民眾可向警方申請護鈔及舉家外出住宅巡邏等便民服務，使民眾出門在外也能安心過好年。從治安、交通、金融三方面守護民眾，希望能讓在地居民安居樂業過個好年。