抓蛇生意太好，達人「存蛇」觸法！大陸1名抓蛇達人因為民眾頻向他買蛇做藥酒，近3個月來生意大漲，他竟每天補超過2條蛇並通通放在家中，當地警方接獲報案前往查看，發現住家竟藏有高達248條蛇，且多為瀕危的舟山眼鏡蛇，法院之後判處有期徒刑3年、罰款1萬人民幣。

根據陸媒報導，浙江1名謝姓男子因為擅長抓蛇在當地遠近馳名，不少人慕名而來，就是要向他買野生蛇回去泡酒、煮食等，近期謝男生意「爆單」，短短3個月頻頻抓蛇來賣，引起警方注意，警方據民眾所稱謝男1天可以捕超過2條蛇，已違反當地法令，檢方日前搜索謝男住家，竟發現驚人事實。

原來謝男已在住家藏了高達248條蛇，大多為眼鏡蛇，證實了民眾控告過度抓捕的控訴，當地法院審理後認定，謝男捕捉的多為舟山眼鏡蛇，是瀕危野生動物，考量其犯罪情節不重，且謝男事後表現懺悔，判處有期徒刑3年、緩刑4年，以及罰款人民幣1萬元，全案仍可上訴

消息曝光後當地民眾與網友都嚇壞，留言說「大叔不一定知道捕蛇是犯法的，老一輩只覺得藥酒很補，還有人覺得生吞蛇膽能治病，還是很愚昧的，我接受不了那玩意」、「徒手抓蛇有點猛」、「他是怎麼做到的？眼鏡蛇超毒」、「嚇到了，這大叔是蛇的剋星啊！法海轉世」。