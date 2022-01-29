根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，一名身懷六甲的紐西蘭記者貝里斯(Charlotte Bellis)因為國家總理阿德恩（Jacinda Ardern）嚴厲的邊境政策，使這名女記者回不了家被迫滯留在阿富汗。身為孕婦的她，擔心待在時局動盪不安的阿富汗隨時可能遭遇危險，在得知懷了孩子後，便嘗試各種方式返回紐西蘭，最後只好求助塔利班政府的幫忙。

為了確保能平安回到紐西蘭，貝里斯已經嘗試向駐阿富汗紐西蘭辦事處提交多達59份文件，不過情況並不樂觀，她被拒絕了。

貝里斯表示，雖然自己曾公開質疑塔利班政府踐踏女權、不把女性當成人對待，對於當前她對指控紐西蘭政府沒有人性的入境政策顯得相當諷刺。

「當塔利班為妳(懷孕的女性)提供安全的避風港時，就知道自己的處境有多糟。」

貝里斯曾任半島電視台的女記者，去年(2021)遠赴阿富汗採訪美軍撤軍相關報導，而她當時公開採訪塔利班領導人時，膽大詢問該如何對待女性而獲得國際關注。11月，她離開工作崗位與丈夫移居唯一有簽證的國家-阿富汗。「在武裝組織塔利班的掌權下，懷孕可能被判死刑，因為醫療資源欠佳、助產師經驗不足。」

紐西蘭負責對應疫情的希普金斯（Chris Hipkins）部長表示，當局已經要求承辦人員遵守流程。儘管貝里斯尚未獲准回國，不過事情似乎有了進展，更進一步補充：「相關單位已跟她取得聯繫，請貝里斯女士提供另一份規定的申請。」

身為新冠疫情模範生之一的紐西蘭，優異表現都要歸功總理阿爾登（Jacinda Ardern）嚴厲的邊境政策，以「清零」為原則限制海外人民返回紐國，不過阿爾登也因此引來不少撻伐聲量。

文章來源：Pregnant New Zealand journalist is forced to turn to the TALIBAN for help after she was left stranded in Afghanistan because of Jacinda Ardern's draconian Covid laws

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