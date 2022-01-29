女星安以軒老公德晉集團主席陳榮煉今(29)日早上驚傳被澳門警方拘捕！澳門司警局發言人表示，該局去(2021)年11月偵破一宗不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件（指「洗米華案」），經後續調查現再拘捕2名本地澳門男子，其中1人就是安以軒老公、德晉集團主席陳榮煉；澳門警方明(30)日早上10點將開記者會說明。目前安以軒電話未接，尚無法從她口中證實進一步訊息。

根據香港媒體《01》報導，陳榮煉的德晉集團是澳門博彩的中介人，去(2021)年起貴賓廳轉碼數已超越「洗米華」（周焯華）的「太陽城」，規模龐大。德晉集團的官網、臉書今(29)日已經無法登入，而大陸檢察院的起訴書中，多宗案件都涉及德晉集團。

太陽城集團創辦人、擁400億身家的澳門娛樂大亨周焯華（洗米華），多年來周旋在老婆陳慧玲（洗米嫂）和「最強小三」的混血辣模Mandy Lieu之間，「2女奪米大戰」而成為媒體焦點。他去(2021)年11月因涉嫌在大陸境內開賭場，遭溫州市人民檢察院以賭場罪等罪依法提出公訴並批准逮捕。後來澳門警方發聲明，表示「已將洗米華帶回警局調查」。而洗米華案牽扯越來越廣，陳榮煉今天也驚傳被拘捕。

上(12)月據《香港01》報導，大陸檢方的起訴書中，除了周焯華的太陽城集團涉嫌違法開賭，還有其他澳門賭廳也涉及違法開設賭場、偷越邊境等，當中驚見安以軒老公陳榮煉的「德晉集團」以及吳佩慈男友「紀曉波」的「恒升集團」；據悉，光一宗涉案金額，就高達150億港幣（約532億台幣）。

另外，一份2020年的起訴書中寫道，德晉集團涉嫌和大陸合謀人在境內設賭場，並約定分紅，還設立非法賭博網站，案件也涉及周焯華太陽城集團的賭廳帳戶，總金額高達2.1億人民幣（約8.6億元台幣）而周焯華去年(11)月遭逮捕，警方也出面透露他已經全數認罪。

當時對於老公涉案遭起訴，安以軒經紀公司僅表示：「謝謝關心，藝人私事不回應」；今陳榮煉驚傳被捕，也尚未有安以軒的任何回應。