9天年假今(29日)展開，大家都開心得過農曆春節去了，而整個春節第一個日子是除夕，也就是後天，清水孟國際塔羅小孟老師也分享除夕這天的習俗和禁忌，像是在這天打碎物品、拿剪刀、天亮前開箱櫃都會導致破財。

華人世界普遍都有過農曆春節的習慣，除了台灣，其它像大陸、韓國、日本、越南、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞也都會過農曆春節，來迎新除舊。農曆正月初一的前一晚，也是農曆年歲末的最後一天夜晚，大部份稱這天為除夕，意指舊歲至此而去除，另換新歲。

禁忌會隨著信仰和時代改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦，除夕的十大禁忌如下：

1. 忌打碎物品：代表會破運、破財。

2. 忌拿剪刀：代表會把財運剪掉。

3. 忌倒污水、倒垃圾：據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神明而使人倒楣。

4. 忌說髒話：代表脾氣不好，會倒楣一整年。

5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運。

6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8. 圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9. 需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。