大掃除獨自掃整棟透天厝，苦命媳婦不忍了！1名女網友日前回婆家幫忙大掃除，沒想到婆婆竟找全家人去逛街「唯獨沒有她」，婆婆要她獨自掃完，連小姑都要她把自己房間掃拖地，而丈夫只勸她盡力做就好，她最後覺得不忍了，騎車回娘家，怒嗆「一棟4層全給我掃，有沒有搞錯啊？我不是傭人好嗎」。

該名女網友在臉書「匿名公社」發文表示，日前婆家大掃除她回家幫忙，沒想到婆婆竟約公公、她的丈夫與大小姑共5人去百貨公司逛街，不但沒邀她，「還要我在他們回來之前都要掃好、整理好」，她向婆婆稱也想要去遭拒絕，婆婆只說哪裡要整理、什麼不能丟，連小姑都要她把對方的房間掃地、拖地。

女網友回婆家幫忙大掃除，沒想到婆婆竟找全家人去逛街「唯獨沒有她」，她最後怒嗆「一棟4層全給我掃，有沒有搞錯啊？我不是傭人好嗎」。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友說，她之後向丈夫抗議，丈夫也僅要她盡力掃就好，完全沒有要幫她向婆婆說話，更別說一起去逛街，她最後心死，覺得對婆家「恩斷義絕」就是直接騎車回娘家，留下整棟4樓透天厝給婆家，最後發文直說「一棟4層全給我掃，有沒有搞錯啊？我不是傭人好嗎」。

其他網友留言「沒小孩就離一離吧，連老公也不挺你」、「辛苦你了，這種感覺真的很不好受，因為我自己也體驗過，至不是做衛生的累，而是不被重視疼惜的心累」、「這是哪門男尊女卑的家庭！女性平權，無需擔負起無理要求」、「回娘家是正確的選擇喔」。