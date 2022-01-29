財神爺才送出3.9億元大樂透頭獎後，今晚又送出大樂透二獎，由一名幸運兒獨得688.8萬元彩金；財神爺明小年夜(30日)還有大獎持續放送，不但要送出100萬元春節大紅包外，由於今晚頭獎無人中獎，台灣彩券預估，大樂透頭獎保證1億元。

台灣彩券晚間公布大樂透春節大紅包開出情形，大紅包開出14組，總中獎注數為14注，14組皆為單注中獎，簡言之，每位幸運兒一夕之間晉身百萬富翁；台彩表示，活動截至今天為止，累積開出大紅包組數為39組，剩餘321組，財神爺今將持續加開大紅包獎項。

今晚開出111000009期的大樂透，獎號依大小排序分別為01、02、20、23、26、34，特別號19；而今晚加開的9個春節大紅包中獎獎號，分別為03、05、06、14、32、35、37、43和48，本期共開出14組，皆為一注獨得100萬元獎金。

今晚共有14家投注站開出春節大紅包獎項，其中，桃園市桃園區的「千百萬彩券行」曾有多次開出大獎的紀錄，除了109年2月開出3.73億元大樂透頭獎，本屆也開出過6次今彩539的頭獎；103年至109年已開出過6次春節大紅包獎項，今晚再次開出，累計開出春節大紅包的次數高達7次。

此外，桃園市龜山區的「來就富商行」曾於本屆開出過3次今彩539頭獎，105年至109年間也曾開出過6次春節大紅包獎項，今晚再增添一筆春節大紅包，累計開出次數亦達7次之多。

台彩統計到今晚為止，春節大紅包獎項累計送出39組，還有321組百萬大獎待送出，小年夜大樂透的頭獎保證一億元，並將繼續加開9個獎號，民眾千萬不要錯過中大獎的機會。