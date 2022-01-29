40歲的蒼井空被稱為「蒼老師」，是曾在亞洲紅極一時的日本經典前AV女優，她在2011年7月後未再推出新作品，2018年元旦宣布結婚，隔年5月生下雙胞胎兒子，婚後生活幸福。蒼井空今(29)日表示，全家篩檢PCR呈陽性，已確診新冠肺炎（COVID-19），所幸都呈現輕症狀態；蒼井空坦言：「如果有小孩，染疫免不了」， 並特別感謝協助的醫療保健人員與工作人員。

蒼井空今(29)日宣告全家篩檢PCR呈陽性，確診新冠肺炎（COVID-19），她從推特轉發個人部落文表示，自本(1)月22日疑似「密切接觸兒童」後，23日開始發生喉嚨痛狀況，抗原測試結果為陰性，然而隔天仍出現咳嗽、發冷、發燒等症狀，於今天PCR確定染疫，所幸呈現輕症狀態。

蒼井空表示，自己已經在家裡待了很長時間，居家工作約2週左右，不知道自己何時發病；她並表示「我們夫妻沒有密切接觸」，推測恐是雙胞胎兒子在幼兒園染疫再傳染給他們的，而她也坦言：「如果有小孩，染疫是免不了的事。」蒼井空也特別感謝協助的醫療保健人員與工作人員，她說：「現在是一個艱難的時刻，但我支持你們，盡我微薄的力量應援。」

蒼井空提到，本(1)月22日接獲雙胞胎兒子就讀的幼兒園通知，一家人就乖乖地待在家開始隔離，沒想到隔天23日，她就出現喉嚨痛，24日開始咳嗽，26日全家人都咳得很厲害，還出發現發燒感冒症狀，一家人在安排之下進行PCR檢測，今(29)日收到通知全家人都確診。

蒼井空表示，自己從23日開始就出現疑似感冒症狀，老公NON則是無症狀，而雙胞胎兒子目前依舊活力充沛，看起來問題不大。網友們得知蒼井空一家四口確診消息後，紛紛留言祝福「早日康復」。