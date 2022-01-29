你的1個讚，全變作他疼妻子的心意，網友狂問還缺老婆嗎？1名網友日前在臉書貼文寫「本篇讚數乘以1000，就是老婆今年的紅包錢」，而截止時間一到真的有630個讚，他也真的履行承諾，轉帳63萬至老婆戶頭，並秀出截圖作證；其他網友笑說「都是別人家的老公」、「台男看了瑟瑟發抖」。

1名網友在Dcard上發文表示，他的1名友人老公日前在臉書PO文稱「為了慰勞老婆的辛勞，本篇讚數乘以1000，就是老婆今年的紅包錢，今天晚上6點截止計算」，原PO事後截圖下該友人老公的貼文，只見文章讚數已達793個，最後計算出截止時間到後，共有630個讚，而對方真的履行承諾給妻子1個大紅包。

1名網友日前在臉書貼文寫「本篇讚數乘以1000，就是老婆今年的紅包錢」，而截止時間一到真的有630個讚，他也真的履行承諾，轉帳63萬至老婆戶頭。（翻攝自Dcard）

1名網友日前在臉書貼文寫「本篇讚數乘以1000，就是老婆今年的紅包錢」，而截止時間一到真的有630個讚，他也真的履行承諾，轉帳63萬至老婆戶頭。（翻攝自Dcard）

該網友事後秀出1張手機通知的截圖，只見銀行APP的通知稱「您的存款帳戶有1筆TWD 630000入帳」，笑說「友人真的收到老公發年終獎金了，太厲害了」。

其他網友留言「都是別人家的老公」、「左邊口袋轉到右邊口袋，以後費用都老婆出」、「我也可以發這樣的文，17:59成功發出，18:00截止，嗯，一定是網路收訊不好，或FB介面不流暢的問題，跟我的小氣一點關係都沒有」、「好羨慕喔太爽了」、「我爸跟我阿公每年都固定給我媽30萬紅包」、「我比較想當可以這樣發錢的人」、「缺老婆嗎」、「台男看了瑟瑟發抖」。