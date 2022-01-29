虎年即將來臨！農曆過年習俗會放鞭炮、煙火，Google也準備驚喜小彩蛋給使用者，只要在搜尋欄輸入8組關鍵字，就會啟動煙火特效，還有可愛的老虎煙火可以觀賞。

經過記者實際操作，透過手機、平板、電腦進入Google瀏覽器，在搜尋欄輸入以下八組關鍵字：「過年」、「春節」、「除夕」、「新春」、「年節」、「年夜」、「新年」、「Year of the Tiger」，就會觸發虎年煙火動畫在搜尋頁面上，如果看得不過癮，下方還有煙火按鈕，按下去還能再看一次。

煙火相當可愛，很有過年氛圍，不過比較可惜得是，輸入「虎年」並沒有辦法觸發，得用英文的「Year of the Tiger」才會啟動老虎煙火秀。

Google工程師常常會在Chrome的搜尋頁面放上當日時事的趣味主題，還會配合不同國家、不同節日藏小彩蛋的遊戲或動畫，除了虎年小彩蛋以外，日常在搜尋欄搜尋以下這些關鍵字也有有趣的動畫和遊戲：「do a barrel roll」、「askew」、「Tic-tac-toe」、「Solitaire」，大家不妨可以嘗試看看。