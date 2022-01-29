《國防新聞》（Defense News）28日報導，在M-346高級教練機出現於卡達閱兵儀式現場後，義大利李奧納多公司（Leonardo）終於承認該國已向其採購6架M-346。卡達近年來大肆購買「飆風」（Rafale）、「颱風」（Typhoon）、F-15QA等先進戰機，卻根本沒有足夠的人力和資源來操作這些武器。

根據報導，在3架M-346教練機於卡達的一次閱兵儀式上被拍到之後，該型機的製造商李奧納多終於證實，其2021年宣布向「未公開客戶」出售M-346的消息，其實就是與卡達的交易，稱這包含在卡達與義大利2020年11月啟動的噴射機培訓協議之中，因此這批高教機可能會部分或全數部署在義大利運作。

《國防新聞》指出，義大利提供的高階航訓服務，原本於該國南部的加拉蒂納（Galatina）空軍基地進行，但將於今年轉移到薩丁尼亞島（Sardinia Island）的德奇莫曼奴（Decimomannu）基地；由於後者的訓練空域較為廣闊，義大利空軍官員表示，其目標是在轉移至德奇莫曼奴後，將每年的高階航訓畢業人數自40人增加為80人。

2017年卡達外交危機引發該國面臨武力侵略的危機感，因而大肆向外購買先進武器裝備，包括36架F-15QA、36架「飆風」、24架「颱風」、9架「鷹式」（Hawk）教練機等。但卡達空軍原本的主力僅為12架幻象2000戰機，結果在短短數年內，政府就向外新採購了96架先進戰機，人手本來就不多的卡達空軍無論實際操作或後勤維護人員皆嚴重不足，且相關培訓體系也無從建立，只能向國外求助。